Eine Verkehrsunfallflucht hat sich am Freitag in Forchheim im Zeitraum von 10.30 bis 12.30 Uhr in der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße gegenüber Hausnummer 6 ereignet. Dort wurde der Außenspiegel eines grünen Opels Corsa, welcher am rechten Fahrbahnrand geparkt war, angefahren. Die Polizei Forchheim sucht Zeugen, die Angaben zu dem Unfallflüchtigen machen können. pol