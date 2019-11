Eine lasterhafte Begegnung mit Folgen gab es zwischen Bad Brückenau und dem Staatsbad am Mittwochnachmittag. Zwei Lkw kamen sich dabei viel zu nahe, so dass jeweils der linke Außenspiegel beschädigt wurde. Mangels neutraler Zeugen oder Spuren konnte im Zuge der Unfallaufnahme keiner der beiden Fahrer mit der notwendigen Sicherheit als Verursacher ermittelt werden. Der Schaden liegt in Summe etwa bei 400 Euro, schreibt die Polizei. pol