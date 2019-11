Außenspiegel geht zu Bruch

In Hannberg Höhe der Niederlindacher Straße sind am Mittwoch gegen 14.15 Uhr zwei Autos in der leichten Kurve auf Höhe Hausnummer 1 mit dem jeweiligen linken Außenspiegel aneinander hängengeblieben. An einem der beiden Autos brach das Spiegelglas und die Hülle des linken Außenspiegels. Der zweite Beteiligte entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum zweiten Beteiligten oder zum Unfallhergang geben können. Diese werden gebeten, sich unter Telefon 09132/78090 oder persönlich bei der Polizeiinspektion Herzogenaurach zu melden. pol