Außenspiegel geht flöten

In der Ivo-Hennemann-Straße 12 wurde in der Nacht zum Samstag an einem blauen Peugeot der linke Außenspiegel abgefahren. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Regulierung des Sachschadens in Höhe von rund 400 Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeistation Bad Staffelstein unter der Telefonnummer 09573/2223-0.