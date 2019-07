Zeugen sucht die Polizei, um eine Unfallflucht in Bundorf zu klären. Im Zeitraum zwischen Freitag, 11 Uhr, und Samstag, 9.30 Uhr, wurde

der linke Außenspiegel eines grauen Audi abgefahren. Das Auto stand ordnungsgemäß

geparkt in Bundorf in der Straße "An der Baunach". Der Sachschaden beträgt rund 150

Euro. Der Unfallverursacher flüchtete; nach ihm sucht jetzt die Polizei. Die Inspektion in Haßfurt bittet um Zeugenmeldungen, Ruf 09521/9270. red