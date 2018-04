Außenspiegel fliegt davon

In der Zeit von Dienstagabend bis Mittwochmorgen muss ein unbekanntes Fahrzeug beim Befahren der Hauptstraße in Limbach mit seinem rechten Außenspiegel den linken Außenspiegel eines dort geparkten Fiat Punto gestreift haben. An der Unfallstelle lag noch die graue Spiegelabdeckung des unfallverursachenden Fahrzeugs; die Halterung und Abdeckung des schwarzen Puntos fehlen jedoch. Vermutlich wurden sie vom Verursacher des Unfalls, der nach der Kollision flüchtete, mitgenommen. Die Polizei in Haßfurt ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet um Hinweise auf den Vorfall, Telefonnummer 09521/9270. Wer hat Verdächtiges bemerkt?