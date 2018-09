Außenspiegel eingeschlagen

Vermutlich in der Zeit von Freitag, 13.30 Uhr bis Montagmorgen 6.30 Uhr, wurde auf einem abgeschlossenen Firmengelände an der Walkmühle der linke Außenspiegel eines Opel Combo eingeschlagen. Der Schaden beträgt ca. 300 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Hammelburg unter Tel.: 09732/9060. pol