Außenspiegel eines Autos abgerissen

Keinen Respekt vor fremdem Eigentum hatte auch ein unbekannter Täter, der am Neujahrstag zwischen 13.30 und 14.30 Uhr den linken Außenspiegel eines gelben Skoda Oktavia abriss, wodurch dem Autobesitzer ein Schaden von etwa 200 Euro entstand. Das Fahrzeug war zur Tatzeit in der Markgrafenstraße in Strössendorf geparkt. Zeugen der Sachbeschädigung werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09571/95200 mit der Polizei-Inspektion Lichtenfels oder mit der Polizeiwache Altenkunstadt, Rufnummer 09572/386720, in Verbindung zu setzen. pol