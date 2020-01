Außenspiegel beschädigt

Am Dienstag, stellte in der Zeit von 8 bis 12.15 Uhr, ein 19-Jähriger seinen silbernen VW Golf auf dem Parkplatz eines Labors in der Steubenstraße ab. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er eine Beschädigung in Höhe von circa 150 Euro am linken Außenspiegel fest. Hinweise an die Polizei unter Tel.: 0971/714 90. pol