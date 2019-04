Außenspiegel beschädigt

In der Zeit von 17.20 bis 19.15 Uhr parkte am Dienstag ein 46-Jähriger seinen silbernen Pkw VW Golf in der Theresienstraße, auf der Höhe von Haus-Nr. 16. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er einen Schaden am linken Außenspiegel fest. Es ist davon auszugehen, dass dieser durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt wurde, heißt es im Polizeibericht. Ohne sich jedoch um den Schaden von circa 150 Euro zu kümmern, verließ der Unfallverursacher die Unfallstelle. Hinweise an die Polizei unter Tel.: 0971/714 90. pol