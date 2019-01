Ein unbekannter Fahrer hat am Sonntag, zwischen 12.20 Uhr und 14.30 Uhr, in der Theresienstraße in Bad Kissingen einen Pkw Kia am Außenspiegel beschädigt, der dort parkte. Offensichtlich ist er zu dicht dran vorbeigefahren und hat sich um den Schaden nicht gekümmert. Die Kosten für die Reparatur schätzt die Polizei auf rund 150 Euro. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, setzt sich mit der Polizei-Inspektion Bad Kissingen, Tel.: 0971/714 90 in Verbindung. pol