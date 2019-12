Außenspiegel berühren sich

Eine Unfallflucht wird aus Haßfurt gemeldet. Am Montag um 15.35 Uhr befuhr ein 35-Jähriger mit einem Skoda Octavia die Engelmeßgasse in Richtung Marktplatz. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug kam aus der Pfarrgasse und wollte nach links abbiegen. Dabei kam es zur Berührung der beiden linken Außenspiegel der zwei Autos. Der Verursacher der Kollision fuhr einfach weiter. Das Kennzeichen ist nicht bekannt. Am Skoda entstand Sachschaden von 100 Euro. red