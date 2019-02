Außenspiegel berühren sich

Zeugen sucht die Haßfurter Polizei nach einem "Spiegelklatscher" in Knetzgau. Am Donnerstag um 11.30 Uhr kam einem Mann, der mit seinem Ford Focus unterwegs war, eine Fahrzeugkolonne entgegen. Mit einem der letzten drei weißen Fahrzeuge kam es zur Spiegelberührung. Der Ford-Fahrer hielt sofort an, der weiße Wagen fuhr indes weiter, und dessen Fahrer meldete sich auch später nicht. Am Ford entstand 500 Euro Schaden.