Außenspiegel an Auto abgetreten

An einem in der Prinzregentenstraße abgestellten Toyota wurde der rechte Außenspiegel abgetreten oder abgeschlagen, vermutlich zwischen Donnerstag, 18 Uhr, bis Dienstag, 9.30 Uhr. Es entstand ein Schaden von circa 500 Euro. Hinweise an die Polizei unter Tel.: 0971/714 90. pol