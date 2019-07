Rund 1000 Euro Sachschaden verursachte ein unbekannter Fahrzeugführer, als er am Samstag den linken Außenspiegel eines VW-Busses der Deutschen Post abfuhr. Die Unfallflucht ereignete sich gegen 10.20 Uhr in der Kulmbacher Straße. Zeugen der Unfallflucht oder der Verursacher selbst werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09571/9520-0 mit der Polizeiinspektion Lichtenfels in Verbindung zu setzen. pol