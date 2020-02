Außenspiegel abgefahren

Am Freitag gegen 17 Uhr stellte ein Anwohnerin ihren VW Beetle in der Schwürbitzer Straße in Marktzeuln ab. Als sie am Samstag gegen 12 Uhr wieder zum Auto kam, fehlte der linke Außenspiegel. Der Schaden am Beetle beträgt ca. 500 Euro. Zeugen der Unfallflucht werden gebeten, sich bei der Polizei in Lichtenfels zu melden. pol