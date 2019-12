Außenspiegel abgefahren

Ein VW-Fahrer fuhr am Dienstag gegen 19.10 Uhr in der Maxstraße und touchierte im Vorbeifahren den linken Außenspiegel eines dort geparkten Opel. Am beschädigten Fahrzeug brachte er einen entsprechenden Hinweiszettel an und meldete den Unfall bei der Polizei. Der entstandene Schaden beläuft sich auf circa 200 Euro. pol