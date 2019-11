Außenspiegel abgefahren

Bereits am vergangenen Freitag kam es in der Jahnstraße in Garitz zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Ein verkehrsteilnehmer hatte den linken Außenspiegel eines geparkten silbernen Ford C-Max beim Vorbeifahren abgerissen und ist dann seinen Pflichten nicht nachgekommen. Es entstand Sachschaden von bislang 300 Euro. Hinweise an die Polizei unter Tel.: 0971/714 90. pol