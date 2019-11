Bad Kissingen vor 11 Stunden

Außenspiegel abgefahren

Ein bisher Unbekannter hat am Dienstag in der Zeit von 6 bis 14.30 Uhr den Außenspiegel eines braunen Opel Meriva abgefahren. Der Opel stand vor dem Burkardus Wohnpark in der Kapellenstraße. Der Schad...