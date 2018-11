Außenspiegel abgefahren

In der Bahnhofstraße wurde am Samstag zwischen 16 und 18 Uhr der linke Außenspiegel eines schwarzen VW Golf mit Lichtenfelser Kennzeichen abgefahren. Der Unfallverursacher entfernte sich und ist bislang unbekannt. Der Schaden beläuft sich auf rund 250 Euro. Wer kann Angaben zum Verursacher machen? Hinweise sind an die Polizeiinspektion Lichtenfels unter 09571/9520-0 zu richten. pol