Außenspiegel abgefahren

Am Dienstagmorgen meldete der Halter eines grauen Ford Fiesta einen Schaden an seinem linken Außenspiegel. Sein Fahrzeug war am rechten Fahrbahnrand der Schönbornstraße abgestellt gewesen. Der Schaden muss in der Zeit von Montag, 17.30, bis Dienstag, 7 Uhr, entstanden sein. Bisher gibt es keine Hinweise auf den Verursacher. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter Tel.: 0971/714 90 zu melden. pol