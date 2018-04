Außenspiegel abgefahren

Zu einer Unfallflucht kam es am Mittwoch gegen 19 Uhr in der Albert-Ruckdeschel-Straße. Gesucht wird ein älterer silberfarbener Mercedes, vermutlich A-Klasse. Eine 21-jährige Kulmbacherin war mit ihrem VW vom Ängerlein kommend in Richtung Albert-Ruckdeschel-Straße unterwegs. In Höhe des Geschäftes Rofu kam der Frau in der dortigen 90-Grad-Kurve ein Mercedes entgegen. Da die ältere Fahrerin die Kurve in einem etwas zu engen Bogen nahm, streifte sie den Außenspiegel des VW. Ohne sich um den Schaden von etwa 300 Euro zu kümmern, fuhr die Verursacherin, die weiße schulterlange Haare haben soll, weiter und entfernte sich somit unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug und der Fahrerin erbittet die Polizeiinspektion Kulmbach, Telefon 09221/6090. pol