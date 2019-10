Am Samstagnachmittag geriet eine 47-jährige Coburgerin mit ihrem VW auf der A 70 in Fahrtrichtung Würzburg versehentlich in den abgesperrten Baustellenbereich an der Ausfahrt Hallstadt. Beim Versuch, wieder rückwärts herauszurangieren, touchierte sie zwei Felder der Außenschutzplanke. Der dabei entstandene Sachschaden an ihren Fahrzeug und der Schutzplanke summiert sich auf etwa 1400 Euro.