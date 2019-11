Außenrollos beschädigt: Zeugen gesucht

Schaden von rund 600 Euro richteten einer oder mehrere Täter in der Zeit von Freitag bis Samstag wurden in der Seehofstraße in Garitz an. Wie die Polizei meldete, wurden zwei Außenrollos beschädigt. Zeugen können ihre Hinweise an die Polizeiinspektion Bad Kissingen, Tel.: 0971/714 90, melden. pol