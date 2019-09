In der Zeit von Montag, 18.30 Uhr, bis Dienstag, 6.30 Uhr, beschädigte ein bisher unbekannter Täter ein Außenrollo eines Mehrfamilienhauses in der Promenadestraße. An einem Fenster im Erdgeschoss wurde eine Metallleiste des Außenrollos abgerissen und zudem wurde ein Ei gegen die Hausfassade geworfen. Insgesamt entstand ein Schaden von circa 200 Euro. Hinweise an die Polizei unter Tel.: 0971/714 90. pol