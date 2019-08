In der Zeit von Freitag, 9. August, 13 Uhr, bis Montag, 12. August, 7. 30 Uhr, haben bislang Unbekannte in der Friedhofstraße das Gehäuse eines Klimaanlagenaußengerätes aufgehebelt und verbogen. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Hammelburg unter Tel.: 09732/9060. pol