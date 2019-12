Aussendung der Sternsinger

Am Sonntag, 5. Januar, werden um 8.30 Uhr die Sternsinger der katholischen Pfarrei Mainroth ausgesandt. Sie besuchen dann die umliegenden Ortschaften. Am Montag, 6. Januar, bringen die Sternsinger dann in Mainroth und Mainklein den Segen in jedes Haus und bitten um Spenden für arme Kinder. Das Pfarrbüro ist ab Dienstag, 7. Januar, wieder besetzt. Es können auch Messintentionen für 2020 bestellt werden. red