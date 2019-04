Außenanlagen am Ärztehaus nehmen langsam Gestalt an

In vollem Gange sind gegenwärtig die Arbeiten an den Außenanlagen am Ärztehaus in Wirsberg. Damit wird auch die Parkplatzsituation entscheidend verbessert. Bürgermeister Hermann Anselstetter (links) überzeugte sich mit Projektleiter Norbert Specht vom Fortgang der Arbeiten. Foto: Werner Reißaus