Außenanlage ein Thema

Im Rathaus findet am Montag, 8. April, um 19 Uhr eine Gemeinderatssitzung statt. Neben diversen Bauangelegenheiten stehen auch die Verabschiedung des Haushalts 2019 samt Finanzplanung sowie die Vergabe der Arbeiten für die Gestaltung der Außenanlagen am neuen Dorfgemeinschaftshaus auf der Tagesordnung. Außerdem liegt dem Gremium ein neues Angebot des Ateliers Wunderlich für die Wandgestaltung im Dorftreff vor. Beraten wird ferner über die Renovierung der Fassade und der Dachuntersichten am Feuerwehrgerätehaus Maierhof sowie über die Errichtung eines Edelstahlhandlaufs am Gehsteig im Bereich des Zugangs zur Siedlung. Weiter stehen auf der Agenda das Aufstellen eines Nostalgiekarussells zur Kirchweih und die Stellungnahme der Gemeinde im Bauleitverfahren der Stadt Stadtsteinach für das Gewerbegebiet "Am Bahnhof". red