Ausschuss zieht Abfallbilanz

Der Ausschusses für Umweltfragen und Abfallwirtschaft des Landkreises Erlangen-Höchstadt kommt am Donnerstag, 5. Juli, um 9 Uhr im Sitzungssaal im Neubau des Landratsamtes, Erdgeschoss, Raum 0.29, in der Nägelsbachstraße 1 in Erlangen zu einer Sitzung zusammen. Die Sitzung ist öffentlich und hat folgende Tagesordnung: Abfallbilanz 2017; Sammlung restentleerter Verkaufsverpackungen - Änderungen durchdas Verpackungsgesetz; Änderung der Sammelgruppen gemäß Elektro- und Elektronikgerätegesetz - Umsetzung an den landkreiseigenen Wertstoffhöfen; Sanierung der Altdeponie Lonnerstadt - Information über den aktuellenSachstand. red