Am Montag, 5. August, um 19.30 Uhr findet im VG-Gebäude die nächste Sitzung des Bau- und Umweltausschusses der Gemeinde Aurachtal statt. Unter anderem geht es um einen Antrag auf isolierte Befreiung zur Errichtung eines Sichtschutzzaunes in der Röthenäckerstraße 26 in Falkendorf. Des Weiteren steht ein Antrag zur Errichtung eines Autowerkstattgebäudes mit Büro-, Verkaufs- und Lagerflächen und angegliederter Wohnung am Döhlersberg 4 in Münchaurach zur Behandlung an. red