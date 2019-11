Ausschnitt aus der "Hirtenmesse"

Seit Wochen probt der Gesangverein Ottowind einen Ausschnitt aus der "Böhmischen Hirtenmesse" für ein Konzert am Sonntag, 8. Dezember. Darüber hinaus werden bei diesem Auftritt der Sänger bekannte und weniger bekannte Weihnachtsmelodien erklingen.

Sechs Solosänger treten auf

Das Konzert findet am Sonntag, 8. Dezember, ab 19 Uhr in der Ottowinder Kirche statt und am Samstag, 21. Dezember, ab 18.30 Uhr in der Wiesenfelder Kirche. An dem Konzert wirken an der Orgel Gabriele Töpfer und als Solosänger Brigitte Otto, Jacqueline Frey, Diethard Wöhner, Hano-Herold Wagemann, Thomas Kreisler und Martina Wank mit. Die Gesamtleitung liegt in den Händen von Chorleiterin Bojana Blohmann. Durch das Programm führt Thomas Freytag. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. red