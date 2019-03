Aussage gegen Aussage

Beim Ausparken auf dem Lidl-Parkplatz in der Hartmannstraße stieß am Montag, gegen 11.30 Uhr, ein Passat-Fahrer gegen einen hinter ihm fahrenden Pkw Audi. Der VW-Fahrer gab an, dass er schon fast aus der Parklücke heraus war, als es zum Zusammenstoß kam. Die Audi-Fahrerin gab genau das Gegenteil an, so dass jetzt nicht eindeutig geklärt ist, wer den Unfall verursacht hat, heißt es im Bericht der Polizei Bad Kissingen. Den Schaden schätzt sie auf rund 1500 Euro. pol