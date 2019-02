Aussage gegen Aussage

Auf der Kreuzung Paul-Gossen-Straße/Äußere-Brucker-Straße in Erlangen sind am Montagvormittag gegen zehn Uhr zwei Autos zusammengestoßen. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 10 000 Euro. Ein Fahrzeug musste abgeschleppt werden, eine Autofahrerin wurde leicht verletzt. Die 75-jährige Frau wurde mit Brustschmerzen in ein Krankenhaus gebracht. Beide Unfallbeteiligten machen für sich Grünlicht geltend. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Zur Klärung des Unfallhergangs wird nach Zeugen gesucht, die sich unter Telefon 09131/760114 bei der Polizei melden sollen. pol