"Ausruhen bei Gott" und Büttensitzung

Die Pfarreiengemeinschaft Haßfurt weist auf zwei Angebote hin. Am Mittwoch, 15. Januar, findet um 19 Uhr in der Ritterkapelle die Gottesdiensteinheit "Ausruhen bei Gott" statt. Die Gestaltung übernimmt Diakon Manfred Griebel. "Hierbei stehen Stille, Gebet und Segen im Mittelpunkt. Weiterhin erfährt man die Gegenwart des Herrn in einer Aussetzungsfeier", schreibt Manfred Griebel in der Ankündigung. Das zweite Angebot: Die Wallfahrer und weitere Interessierte aus der Pfarrei Sankt Kilian Haßfurt besuchen die Büttensitzung in Haßfurt am Freitag, 24. Januar, um 19 Uhr in der Stadthalle. Die Kartenbestellungen nimmt Diakon Manfred Griebel entgegen. Die Büttensitzungen in Haßfurt gestaltet die Faschingstruppe "Elf weise Hasen". Die ersten Aufführungen finden bereits am kommenden Wochenende in der Stadthalle statt. red