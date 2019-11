"Ausruhen bei Gott" in der Ritterkapelle

In der Pfarrei St. Kilian Haßfurt findet am morgigen Mittwoch ab 19 Uhr in der Ritterkapelle die Gottesdiensteinheit "Ausruhen bei Gott" statt. Deren Gestaltung übernimmt Diakon Manfred Griebel. Im Mittelpunkt dieser Gottesdiensteinheit stehen Stille, Gebet und Segen. Außerdem sollen die Gläubigen in einer Aussetzungsfeier die Gegenwart des Herrn erfahren. red