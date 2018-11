Ausrichter im Kreis gesucht

Konstruktiv und zügig ging die Arbeitstagung des Leichtathletik-Kreises Oberfranken West im Sportheim der TS Coburg unter der Leitung des Vorsitzenden Ralf Stejskal (SV Bergdorf/Höhn) über die Bühne. Allerdings waren nur Vertreter von fünf Vereinen anwesend.

Erfreut zeigte sich indes Stejskal darüber, dass im abgelaufenen Jahr sechs Kreismeisterschaften vom TSV Staffelstein und vom SV Bergdorf/Höhn mit Erfolg ausgerichtet wurden.

Kassenwart Werner Adler von der TS Coburg berichtete von einer guten Finanzlage. Pressewart Ulrich Zetzmann (ebenfalls TS Coburg) wies auf 123 Berichte in den Tageszeitungen hin.

Schwierig gestaltet sich die Vergabe der Kreismeisterschaften für 2019, da der TSV Staffelstein künftig nicht mehr so viele Meisterschaften durchführen kann wie in den vergangenen Jahren. Mit der Berglauf-Meisterschaft am 3. Oktober 2019 in Höhn steht bis jetzt nur ein Termin fest. Gastgeber ist wie gewohnt der SV Bergdorf/Höhn. Deshalb sucht der Leichtathletik-Kreis noch dringend Ausrichter für Schüler-, Jugend- und Männer/Frauenmeisterschaften.

Interessenten melden sich per Mail bei Ralf Stejskal ralf.stejskal@dbschenker.com. Am 31. Januar findet der nächste Kreistag statt, der Austragungsort ist noch offen. ze