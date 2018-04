Ausraster nach Unfallflucht

Völlig uneinsichtig zeigte sich ein Autofahrerin nach einer Unfallflucht Donnerstagnacht in Höhe Strullendorf. Bei der Verkehrspolizei Bamberg war zunächst die Mitteilung über ein schlangenlinienfahrendes Auto auf der B 505 eingegangen. Der Pkw war laut Zeugen bereits mit der Außenschutzplanke kollidiert. Die eingesetzten Streifen machten das beschädigte Fahrzeug schließlich vor dem Wohnanwesen des Halters ausfindig. Die 29-jährige Fahrerin öffnete die Wohnungstüre. Im Gespräch mit der Frau stellten die Beamten deutlichen Alkohol-einfluss fest. Als sie den Ernst der Lage erkannte, wollte sie die Wohnungstür zuschlagen. Dies wurde jedoch verhindert worauf sie die Beamten angriff, wild um sich schlug und trat, so dass eine Fesselung unvermeidbar war. Dabei verausgabte sich die Frau so sehr, dass sie kollabierte und der Rettungsdienst verständigt werden musste. Bis zu dessen Eintreffen erholte sie sich jedoch soweit, dass sie die Einsatzkräfte auf das Übelste beschimpfen und beleidigen konnte und ein Transport im Rettungswagen nicht mehr erforderlich war. Zu einer Verletzung der Einsatzkräften kam es nicht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast zwei Promille. Der Führerschein und das Fahrzeug der 29-Jährigen wurden beschlagnahmt und eine Blutentnahme im Klinikum Bamberg durchgeführt. Der Gesamtschaden durch den verursachten Unfall beläuft sich auf circa 5000 Euro. red