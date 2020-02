Auspufftopf beschädigt

Am Freitag wurde in der Zeit zwischen 12 und 21.30 Uhr der Auspufftopf eines Audi TT abgetreten. Das Auto war in der Wassergasse in Lichtenfels geparkt. Offenbar trat ein Unbekannter so gegen den Auspuff, dass die Aufhängung verdrückt und der Endtopf aus der Gummiaufhängung rutschte. Der Schaden wird auf 100 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lichtenfels in Verbindung zu setzen. pol