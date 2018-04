Auspuffteil auf der A 73 verloren

500 Euro Schaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag auf der A 73 zwischen den Anschlussstellen Rödental und Ebersdorf bei Coburg. Gegen 13.50 Uhr war eine 42-Jährige mit ihrem Avensis in Richtung Ebersdorf unterwegs, als sie kurz nach der Itztalbrücke über einen Auspufftopf fuhr und ihr rechtes Vorderrad beschädigte. Da sich der "Verlierer" einfach aus dem Staub machte, wird ermittelt wegen Unfallflucht und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Das Verursacherauto dürfte ein älterer Pkw sein, da der Sport-Endtopf in einem erbärmlichen, verrosteten Zustand war. pol