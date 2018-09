A wie ausprobiert. Unter diesem Menüpunkt findet man auf dem Blog frankenfeeling.de Sämtliches, was man in Franken ausprobieren kann.

Die Volontäre der Mediengruppe Oberfranken haben sich schon ein bisschen durch Franken treiben lassen und Verschiedenes ausprobiert. Rauchbier zum Beispiel. Muss man das wirklich mal getrunken haben, wenn man in Franken lebt beziehungsweise neu hierher kommt? Oder was hat es eigentlich mit Fußball-Golf auf sich? Wie weit kommen wir mit nur 10 Euro in fränkischen Städten? Welchen Adrenalinkick kann man in Franken erleben? Welche Pizza wird am schnellsten geliefert und welche schmeckt wie? Kann man fränkische Gerichte eigentlich auch vegan kochen?

In Franken kann man so einiges erleben. Wir haben schon manches getestet und werden unter dieser Rubrik immer wieder von neuen Erlebnissen in Franken berichten.