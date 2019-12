Ausparken missglückte: 1150 Euro Schaden

Rückwärts aus einer Parklücke des Schotter-Parkplatzes in der Balthasar-Neumann-Straße fuhr ein junger Daimler-Fahrer am Donnerstag, gegen 11.45 Uhr, heraus. Beim Anfahren stieß er gegen einen geparkten Pkw Toyota, so dass insgesamt ein Schaden von circa 1150 Euro entstand, schätzt die Polizei in ihrem Bericht. Der Unfallverursacher erhielt eine Verwarnung. pol