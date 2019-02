Münnerstadt vor 13 Stunden

Ausparken kostet rund 1000 Euro

Als eine VW-Fahrerin am Montag, gegen 16.05 Uhr, in der Veit-Stoß-Straße aus einer Parklücke in den fließenden Verkehr einfuhr, übersah sie einen Skoda und touchierte diesen: Schaden circa 1000 Euro. ...