Ausparken ging schief

Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Unteren Au wollten am Samstagmittag eine 84-jährige Mitsubishi-Fahrerin sowie eine 65-jährige Nissan-Lenkerin jeweils rückwärts aus ihrer Parkbucht gleichzeitig ausparken. Hierbei kam es zum leichten Zusammenstoß, wodurch nach Polizeiangaben ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro entstand. pol