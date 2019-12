Auslosung für den Turbine-Hallen-Cup

Der 6. Turbine-Hallen-Cup wirft seine Schatten voraus. Am Samstag, 11. Januar, werden in der Mainfeldhalle erneut Hobbykickermannschaften ihre Kräfte messen - und das alles für einen guten Zweck. In fünf Jahren kamen so über 45 000 Euro zusammen. Diesmal ist das Geld für den Verein für sozial-pädagogische Jugendbetreuung bestimmt. Die Schirmherrschaft hat der Vorsitzende des FC Schwürbitz, Christoph Kolb, übernommen. Es werden voraussichtlich wieder 20 Mannschaften an den Start gehen. Wie bei jedem Turnier werden Gruppen gebildet. Die Auslosung für das Turnier findet am morgigen Freitag, 6. Dezember, um 20 Uhr im Pils-Pub "Monrovia" in Michelau statt. Von jedem gemeldeten Verein sollte wenigstens ein Mannschaftsvertreter bei der Auslosung anwesend sein. red