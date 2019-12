Ausleihzeiten in der Bücherei St. Anna

Während der Weihnachtsferien bleibt die Bücherei St. Anna Forchheim wie in jedem Jahr geschlossen. Letzte Ausleihe für diese Jahr ist am Sonntag, 22. Dezember, von 11.15 bis 12 Uhr, erste Ausleihe im neuen Jahr am Mittwoch, 8. Januar, in der Zeit von 16 bis 17 Uhr. red