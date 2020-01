Ausländerbehörde kehrt an den Maxplatz zurück

Die Ausländerbehörde der Stadt Bamberg wird bis 1. Februar in das Rathaus am Maxplatz umziehen. Wegen des Umzuges ist die Ausländerbehörde in der Woche vom 27. bis 31. Januar geschlossen. Ab Montag, 3. Februar, ist die Ausländerbehörde in den Räumen im Rathaus am Maxplatz, 1. OG, Zimmer 117 - 126 anzutreffen. red