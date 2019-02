Aushängeschilder für die Gemeinde

Dank und Wertschätzung für erfolgreiches sportliches Auftritten wurden bei der traditionellen Sportlerehrung in Form einer Urkunde und "Schexs in the City"-Gutscheine ausgedrückt. Erster Bürgermeister Wolfgang Desel (CSU) freute sich in der Aula der Grund- und Mittelschule darüber, dass durch die Sportler der Ruf der Gemeinde weit über die Grenzen hinausgetragen wird, und beglückwünschte die Aktiven in acht Sportarten, wobei die Altersspanne der Geehrten sage und schreibe 75 Jahre umfasste.

"Oldie" dabei ist Johann Krön als oberfränkischer Bergmeister bei den Senioren 4. Der 82-Jährige, der in den 70er Jahren mit dem RMV-Concordia-Vierer bayerischer Meister wurde, fährt im Winter auf der Rolle und bezeichnet sich selbst als "Sonnenschein-Radfahrer".

Auch international geht er noch an den Start: Platz 16 bei der Senioren-WM in St. Johann im Zeitfahren. Noch keine 65 Jahre Radsport wie Krön auf dem Buckel, hat Holger Hauser, der Bronze (Senioren 2) bei der "Bayerischen" herausfuhr.

Ihr sportliches Leben noch vor sich haben die U8-Basketballer von den Regnitztal Baskets. Als Meister der Bezirksoberliga wurden die Schützlinge von Franz Ueberall oberfränkischer Meister. "Wir wollen ihnen den Basketballsport näherbringen. Sie sollen sich komplett aufs Spiel konzentrieren, so zeigen wir auch keine Zwischenergebnisse mehr an. Auch die Eltern sind dann entspannter, wenn nicht die ganze Zeit auf das Ergebnis geschaut wird. Der Wettkampf kommt noch früh genug", beschreibt der Coach diese Neuerung beim Spiel auf niedrigen Körben (2, 60 m) und mit 3er-Bällen ("groß wie 4er, aber leicht wie ein Volleyball"). Ueberall plädiert sogar für das Pilotprojekt "3 gegen 3", so können die Youngsters noch mehr spielen und man kann noch mehr variieren. Der Baskets-Nachwuchs wurde bereits zum dritten Mal Meister.

Schon etwas reifer, aber nicht minder erfolgreich waren im Vorjahr die C-Jugend-Fußballer des 1. FC Strullendorf (mit den Trainern Alexander Seitz und Markus Graf), die in der Kreisgruppe mit 42 Punkten und 76:7 Toren glänzten. Eine hohe Auszeichnung vom Bayerischen Fußballverband erhielt "Tausendsassa" Alfred Bergmann: Die "DFB-Uhr" war auch Anlass für die gemeindliche Ehrung aufgrund seiner großen Verdienste seit 2005, ob in der Vereinsjugend, im Sportausschuss, beim Hüttendienst, als Kassier oder als handwerklicher Helfer.

Stammgäste beim Ehrungsabend sind von der RMV Concordia die Garden und Tischtennisspieler. Während von den Letztgenannten nur Ingo Bartelt und Herbert Pößenecker (mit Georg Lerch, Wolfgang Goth und Roland Dorsch Kreispokalsieger Senioren 60) da sein konnten, fehlten die Aufsteiger der "Ersten" und "Zweiten" wegen gleichzeitiger Auswärtsspiele. Bei den Garden wurden das Young Team I (Rheinische Garde 12 bis 14 Jahre: deutsche Meister, Europameister; Showtanz 12 bis 14 Jahre: deutsche Vizemeister, Vizeeuropameister) und das Young-Team-II (Rheinische Garde: deutsche Meister, Europameisterschaft 1. Platz) geehrt.

Klasse am Schachbrett

Auch schon mehrmalig vertreten war Lukas Köhler (SC 1868 Bamberg): Als bayerischer Vizemeister im Langzeitschach U16 erlangte er auch die "DM-Quali" zur Teilnahme an der deutschen Schachmeisterschaft in Willingen; weiter: U16 oberfränkischer Meister im Blitzschach und Teilnahme an der deutschen Schach-Jugend-Ländermeisterschaft in Würzburg für Team Bayern.

Die beiden Schützenvereine aus Strullendorf und Zeegendorf erwiesen sich einmal mehr als Titelhamster auf Bayern-, Gau- und Bezirksebene und konnten auch Aufstiege feiern. Ebenfalls zeitgleiche Wettkämpfe blockierten die Anwesenheit der Schützen. Dass man sich auch um den Nachwuchs keine Sorgen machen braucht, dafür steht Lukus Ruppert (Zeegendorf), der mit dem Luftgewehr, der Luftpistole und der Armbrust im Gau und Bezirk vorne landete. Von Strullendorfer Seite wurden 14 erfolgreiche Aktive genannt, wobei Werner Klempf einen (dritten) "Stockerl"-Platz bei der "Bayerischen erreichte (Behinderte, Zimmerstutzen SH1 ohne Hilfsmittel).

Herausragend im Rahmen des deutschen Tanzabzeichens waren Sandra Kaiser und Astrid Weigel vom Country Line Dance Strullendorf. Apropos: Das Symphonische Vororchester Zeegenbachtal (Leitung: Sebastian Saffer) umrahmte die Feier.

Weltmeister Chris Dels plauderte unterhaltsam in zwei Blöcken aus dem Triathlon-Nähkästchen. Er erzählte nicht, um seine Erfolge groß herauszustellen, sondern legte den Schwerpunkt auf seine Motivation, sein Umfeld und seine Fehler, aus denen er seine Lehren zog. "Ich bin mit dem Ehrgeiz-Gen geboren. Die Motivation für solche Qualen stammt schon aus einem gewissen Leidensdruck. Auch bin ich ein schlechter Verlierer", berichtete der Champion der Mitteldistanz, die er im Vorjahr bei der WM in Südafrika für sich entschied, obwohl es "kein perfektes Rennen" war. Dels will immer an seine Grenzen stoßen - auch 2019. Bertram Wagner