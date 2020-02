Aushängeschild für Landkreis

100 Jahre Fußball in Sand sind ein Grund zum Feiern. Das soll heuer geschehen, denn der FC besteht ein Jahrhundert. Der FC Sand ist seit Jahren das Aushängeschild des Fußballs im Landkreis Haßberge. Die Erste Mannschaft spielt in der Bayernliga. Kein anderes Team im Landkreis kommt an die Sander heran.

Am 27. März 1920 gründeten ein paar fußballbegeisterte junge Männer, die kurz zuvor erst aus englischer Kriegsgefangenschaft heimgekehrt waren, den 1. FC Sand. 100 Jahre sind nun seit diesem Ereignis vergangen.

Festkommers

Der Startschuss zum Jubiläumsjahr fällt beim Festkommers am Samstag, 14. März, in der Sport- und Kulturhalle Sand. Hierzu lädt der FC Sand alle Vertreter der Sportverbände, der Gemeinde und der Ortsvereine sowie natürlich alle FC-Mitglieder ein.

Die Festlichkeiten finden im Juni ihren Höhepunkt. Vom 12. bis 15. Juni (Freitag bis Montag) ist das Festwochenende geplant. Besonders zu erwähnen ist hier, wie der Verein weiter mitteilte, der Sonntag. Um 10 Uhr wird der Dank- und Gedenkgottesdienst in der renovierten St.-Nikolaus-Kirche gefeiert. Ab 14 Uhr zieht ein großer Festzug durch die Gemeinde und endet am schönen Dorfplatz inmitten von Sand.

Fußball steht im Mittelpunkt

Das folgende Wochenende vom 19. bis 22. Juni (Freitag bis Montag) wird ausschließlich dem Fußballsport gewidmet. An den Tagen findet im Seestadion ein Sportwochenende mit zahlreichen interessanten Begegnungen statt. Hier soll von Klein bis Groß und von ganz Jung bis ganz Alt alles im Einsatz sein und jede FC-Mannschaft mindestens ein Einlagespiel bestreiten. "Wir dürfen uns schon heute auf tolle Gastmannschaften im Sander Seestadion freuen", lässt der Verein wissen.

Das 100. Jubiläumsfest wird seit der Neuwahl im November 2018 geplant. An diesem kalten Novembertag wurde ein Festausschuss mit einem gelungenen Mix aus erfahrenen FC-Größen sowie jungen, aufstrebenden und tüchtigen Sander Fußballern mit schwarz-weißem Herz ins Leben gerufen. Die Planungen wurden ab dem Frühjahr 2019 in zahlreichen Sitzungen konkretisiert und befinden sich nun in der finalen Phase.

Eine überaus denkwürdige und zielführende Sitzung der Vorstandschaft zusammen mit dem Vereins- und Festausschuss fand am Sonntag, 16. Februar, in einer ganz besonderen Umgebung statt. Wie schon im Vorfeld zum 90. Jubiläum traf man sich wieder im noch fabelhaft erhaltenen "alten Sportheim" auf dem Gelände des Betonwerks.

Ab 1948

Der Baubeginn für diese historische Stätte am Hochanger war im Jahr 1948. Bereits zwei Jahre später, also 1950, konnte durch viele freiwillige Helfereinsätze der Sportheimneubau seiner Bestimmung übergeben werden. Ein Meilenstein in der Geschichte des FC Sand: das erste eigene Vereinsheim.

Nach zünftigem Einstieg mit einem Weißwurstfrühstück und der Begrüßung zur "Nostalgiesitzung" durch den Vorsitzenden Egbert Mahr machte Gerhard Zösch als Vertreter der Gemeinde und Mitglied im Festausschuss einige interessante Ausführungen rund um die Entstehung des alten Sportheims sowie des Sportgeländes am Hochanger. Auch der Ehrenpräsident Helmut Rhein erzählte Beeindruckendes aus der guten alten Zeit, richtete den Blick aber auch auf das Heute und lobte den überaus guten Zusammenhalt in der FC-Familie. Es waren für alle Anwesenden ein paar besondere Stunden im alten Sportheim, in der man FC-Geschichte nicht nur hören, sondern auch hautnah spüren durfte. red