Aushängeschild für Coburg

Das bestbesuchte Skat-Wertungsturnier von Oberfranken und gleichzeitig die Stadtmeisterschaft von Coburg war mit 66 Teilnehmern ein großer Erfolg. Oberbürgermeister Norbert Tessmer, der die Schirmherrschaft übernommen hatte, bedanke sich beim Vorsitzenden Norbert Schmied für die Durchführung der Stadtmeisterschaft. Die Spielleiterin von Oberfranken, Hannelore Haas, freute sich, dass 23 Privatspieler zum Turnier gekommen waren, außerdem waren neun Mannschaften am Start. Der 1. Platz ging mit 4243 Punkten an Klaus Peter Johlke, Platz 2 blieb in Coburg und ging mit 4223 Punkten an Thomas Flurschütz, Platz 3 ging nach Bad Steben mit 3859 Euro. Bei den Mannschaften ging der Sieg nach Suhl, Platz 2 nach Bayreuth und Platz 3 blieb in Coburg.

Beim dem Wertungsturnier werden die Startgelder zu 50 Prozent in Geld ausgezahlt und zu 50 Prozent in Sachpreisen, wobei die Preise in Coburg immer sehr gut zurechtgemacht sind, heißt es in einer Mitteilung. Wer Fehler spielt, muss sich mit Platz 2 zufrieden geben, sagte Saal-Chef Thomas Flurschütz, nachdem er knapp Platz 1 verpasst hatte. red